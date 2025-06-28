Протистоїть РЕБ: українські військові отримали новий гусеничний дрон "Мураха"

"Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний комплекс "Мураха", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

"Мураха" – гусеничний роботизований комплекс, призначений для підтримки підрозділів в складних умовах, під вогнем противника та на замінованих ділянках фронту.

Повідомляється, що "Мураха", з огляду на свої габарити, один з лідерів по вантажопідйомності – він здатен перевозити більше ніж півтони ваги на десятки кілометрів.

При цьому різні канали управління дають змогу використовувати комплекс в зоні роботи ворожих засобів РЕБ. Ходові особливості цього наземного дрону дозволяють йому рухатись по місцевості зі складним рельєфом та долати невеликі броди.