Противостоит РЭБ: украинские военные получили новый гусеничный дрон "Муравей"

Новые дроны на службе ВСУ

Украинские военные за последние месяцы получили несколько новых беспилотников. Так, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный наземный комплекс Protector с дальностью хода до 400 км.

Также Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод" на оптоволокне.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.