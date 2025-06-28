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Противостоит РЭБ: украинские военные получили новый гусеничный дрон "Муравей"

Фото: украинские военные получили новый гусеничный дрон "Муравей" (mod.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные получили новый гусеничный наземный беспилотник "Муравей", который способен перевозить более 500 кг и может противостоять РЭБ врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный наземный комплекс "Муравей", - говорится в сообщении Министерства обороны.

"Муравей" - гусеничный роботизированный комплекс, предназначенный для поддержки подразделений в сложных условиях, под огнем противника и на заминированных участках фронта.

Сообщается, что "Муравей", учитывая свои габариты, один из лидеров по грузоподъемности - он способен перевозить более полутонны веса на десятки километров.

При этом различные каналы управления позволяют использовать комплекс в зоне работы вражеских средств РЭБ. Ходовые особенности этого наземного дрона позволяют ему двигаться по местности со сложным рельефом и преодолевать небольшие броды.

 

Новые дроны на службе ВСУ

Украинские военные за последние месяцы получили несколько новых беспилотников. Так, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный наземный комплекс Protector с дальностью хода до 400 км.

Также Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод" на оптоволокне.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

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ДрониВСУ