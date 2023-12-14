Протистояння викликам: НАТО збільшив бюджет на 2024 рік

На засіданні Північноатлантичної ради в середу, 13 грудня, члени Альянсу узгодили цивільний та військовий бюджети Альянсу на 2024 рік. Цивільний бюджет становить 438,1 млн євро, а військовий - 2,03 млрд євро, що відповідно на 18,2% та 12% більше, ніж у 2023 році.

Цивільний бюджет НАТО забезпечує кошти на персонал, операційні витрати і витрати на програми штаб-квартири та її міжнародного персоналу. Військовий бюджет покриває операційні витрати штаб-квартири Командної структури НАТО, місій та операцій в усьому світі.

Третім основним елементом спільного фінансування є Програма інвестицій в безпеку НАТО (ПІБН), що охоплює великі будівельні роботи та інвестиції в системі командування й управління. Граничний обсяг ПІБН на 2024 рік становить 1,3 млрд євро, що на 30% більше, ніж у 2023 році.

Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане підкреслив, що збільшення і розширення використання спільного фінансування, дозволяє членам Альянсу більш ефективно протистояти актуальним викликам безпеці.

"Спільне фінансування демонструє солідарність і колективну волю членів Альянсу. В період нинішньої турбулентності нам це потрібно як ніколи", - сказав він.

Нарощування військового потенціалу НАТО

У зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії в Україну, країни-члени Альянсу вирішили активізувати накопичення озброєнь для протистояння ймовірної подальшої агресії Кремля.

НАТО не збирається чекати, доки Росія відновить свою армію після поразки в Україні. Альянс забезпечить своїх членів та союзників усім необхідним для оборони.

Також у НАТО сподіваються, що найближчими роками Альянс розшириться і кордон посунеться східніше.

Тим часом німецький Бундесвер стурбований неготовністю до ймовірної масштабної війни з Росією. Німеччині доведеться звикнути до думки, що одного дня їй, можливо, доведеться вести оборонну війну.

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