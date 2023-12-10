ua en ru
Нд, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сили вже нарощуються. НАТО не збирається чекати, доки Росія відновить армію, - посол США

США, Неділя 10 грудня 2023 20:53
UA EN RU
Сили вже нарощуються. НАТО не збирається чекати, доки Росія відновить армію, - посол США Фото: НАТО не збирається чекати, доки Росія відновить армію (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

НАТО не збирається чекати, доки Росія відновить свої збройні сили після поразки в Україні. Організація забезпечить своїх членів та союзників усім, що необхідно їм для оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США у НАТО Джуліани Сміт.

За словами посла, навіть якщо відновлення збройних сил Росії після закінчення її війни проти України займе кілька років, НАТО потрібно виходити з того, що Кремль буде здатний на нову агресію, сказала посол США.

"Важливо, що НАТО не чекатиме. НАТО дуже зосереджено на ваших (Латвії з інших країн Балтії, - ред.) потребах безпеки прямо зараз", - сказала Сміт.

За її словами, вже є добрі новини в галузі оборонної промисловості - у США вдалося суттєво збільшити виробництво зброї та боєприпасів, наприклад, практично подвоїти випуск снарядів калібру 155 мм.

Вона також додала, що європейським країнам також вдалося збільшити виробництво.

Вона зазначила, що у багатьох країнах Європи оборонні підприємства перейшли на цілодобову роботу і застосовують "дуже творчі та новаторські підходи", щоб і "поповнити запаси армій НАТО, що скоротилися, і забезпечити Україні все, що їй необхідно".

Нагадаємо, що вчора генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив про необхідність виправити недоліки в підготовці німецьких Збройних сил до оборони країни та НАТО.

Він зазначив, що часи, що передували масштабному російському вторгненню в Україну, вже не повернуться й Німеччині доведеться звикнути до думки, що "одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки
NEWS
Зеленський коротко поспілкувався з Орбаном в Аргентині
Зеленський коротко поспілкувався з Орбаном в Аргентині
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО