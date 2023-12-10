Сили вже нарощуються. НАТО не збирається чекати, доки Росія відновить армію, - посол США

НАТО не збирається чекати, доки Росія відновить свої збройні сили після поразки в Україні. Організація забезпечить своїх членів та союзників усім, що необхідно їм для оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США у НАТО Джуліани Сміт.

За словами посла, навіть якщо відновлення збройних сил Росії після закінчення її війни проти України займе кілька років, НАТО потрібно виходити з того, що Кремль буде здатний на нову агресію, сказала посол США.

"Важливо, що НАТО не чекатиме. НАТО дуже зосереджено на ваших (Латвії з інших країн Балтії, - ред.) потребах безпеки прямо зараз", - сказала Сміт.

За її словами, вже є добрі новини в галузі оборонної промисловості - у США вдалося суттєво збільшити виробництво зброї та боєприпасів, наприклад, практично подвоїти випуск снарядів калібру 155 мм.

Вона також додала, що європейським країнам також вдалося збільшити виробництво.

Вона зазначила, що у багатьох країнах Європи оборонні підприємства перейшли на цілодобову роботу і застосовують "дуже творчі та новаторські підходи", щоб і "поповнити запаси армій НАТО, що скоротилися, і забезпечити Україні все, що їй необхідно".

Нагадаємо, що вчора генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив про необхідність виправити недоліки в підготовці німецьких Збройних сил до оборони країни та НАТО.

Він зазначив, що часи, що передували масштабному російському вторгненню в Україну, вже не повернуться й Німеччині доведеться звикнути до думки, що "одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну".

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