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Противостояние вызовам: НАТО увеличил бюджет на 2024 год

Фото: НАТО увеличил бюджет на фоне угроз безопасности (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Североатлантический союз (НАТО) увеличил объем бюджетов на 2024 год, что демонстрирует солидарность членов Альянса в преодолении общих вызовов безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

На заседании Североатлантического совета в среду, 13 декабря, члены Альянса согласовали гражданский и военный бюджеты Альянса на 2024 год. Гражданский бюджет составляет 438,1 млн евро, а военный - 2,03 млрд евро, что соответственно на 18,2% и 12% больше, чем в 2023 году.

Гражданский бюджет НАТО обеспечивает средства на персонал, операционные расходы и расходы на программы штаб-квартиры и ее международного персонала. Военный бюджет покрывает операционные расходы штаб-квартиры Командной структуры НАТО, миссий и операций во всем мире.

Третьим основным элементом совместного финансирования является Программа инвестиций в безопасность НАТО (ПИБН), которая охватывает крупные строительные работы и инвестиции в системы командования и управления. Предельный объем ПИБН на 2024 год составляет 1,3 млрд евро, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане подчеркнул, что увеличение и расширение использования совместного финансирования, позволяет членам Альянса более эффективно противостоять актуальным вызовам безопасности.

"Совместное финансирование демонстрирует солидарность и коллективную волю членов Альянса. В период нынешней турбулентности нам это необходимо как никогда", - сказал он.

Наращивание военного потенциала НАТО

В связи с широкомасштабным вторжением России в Украину, страны-члены Альянса решили активизировать наращивание вооружений для противостояния вероятной дальнейшей агрессии Кремля.

НАТО не собирается ждать, пока Россия восстановит свою армию после поражения в Украине. Альянс обеспечит своих членов и союзников всем необходимым для обороны.

Также в НАТО надеются, что в ближайшие годы Альянс расширится и граница сдвинется восточнее.

Тем временем немецкий Бундесвер обеспокоен неготовностью к вероятной масштабной войне с Россией. Германии придется свыкнуться с мыслью, что однажды ей, возможно, придется вести оборонительную войну.

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