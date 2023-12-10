У НАТО сподіваються на розширення Альянсу найближчими роками: кордон посунеться східніше

У НАТО сподіваються, що найближчими роками Альянс розшириться, а кордон посунеться східніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генсека НАТО Мірча Джоане, якого цитує Ziua de Vest

Джоане зробив заяву під час презентації власної книги "Битва за майбутнє Румунії. Думки румуна на вершині НАТО". У книзі, зокрема, також описана війна в Україні.

Заступник генсека НАТО переконаний, що найближчими роками Україна, Молдова, Грузія і Західні Балкани стануть частиною європейської спільноти, а згодом і членами євроатлантичного альянсу.

На думку Джоане, Румунія скоро не буде східним кордоном НАТО, а межа Альянсу посунуться східніше.

"Тому настав час для Румунії остаточно втекти з периферії Європи та поставити себе в центр Європи з точки зору важливості", - сказав чиновника НАТО.

Він додав, що Франція, Німеччина, Польща, Румунія утворюють природний потужний чотирикутник: дві найбільші країни Західної Європи та дві найбільші країни Східної Європи.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року сталося відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.