У Німеччині бояться, що доведеться воювати з РФ, а війська не готові

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив про необхідність виправити недоліки в підготовці німецьких Збройних сил до оборони країни та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Бройер заявив, що він бачить недоліки в модернізації німецьких збройних сил для національної та союзницької оборони.

"Зараз ми бачимо Бундесвер, який ще недостатньо оснащений для цього... Існують "структури, які роблять швидкі та цілеспрямовані рішення майже неможливими", - сказав Бройер.

Він зазначив, що протягом багатьох років Бундесвер був зосереджений на врегулюванні міжнародних криз.

Однак попри те, що за словами Бройера, зараз це дає свої плоди, оскільки питання альянсу і національної оборони знову виходять на перший план, він занепокоєний "нинішнім нарощуванням озброєнь Росією" і тим, як позиціонує себе російський диктатор Володимир Путін.

Він зазначив, що часи, що передували масштабному російському вторгненню в Україну, вже не повернуться й Німеччині доведеться звикнути до думки, що "одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну".

На запитання, чи зможе Бундесвер впоратися з можливим нападом Росії на НАТО після можливого завершення війни в Україні,

"Так, і крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе і ми будемо захищати себе", - відповів Бройєр.

Допомога Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України

Також стало відомо, що у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. Навчання пройшли 70 українських солдатів та офіцерів. Курс підготовки тривав понад шість тижнів.

Нагадаємо також, що сьогодні, 9 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну у війні, якщо інші ослабнуть.

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