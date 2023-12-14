ua en ru
Чт, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Протистояння викликам: НАТО збільшив бюджет на 2024 рік

Брюссель, Четвер 14 грудня 2023 03:50
UA EN RU
Протистояння викликам: НАТО збільшив бюджет на 2024 рік Фото: НАТО збільшив бюджет на тлі загроз безпеці (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Північноатлантичний союз (НАТО) збільшив обсяг бюджетів на 2024 рік, що демонструє солідарність членів Альянсу в подоланні спільних викликів безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

На засіданні Північноатлантичної ради в середу, 13 грудня, члени Альянсу узгодили цивільний та військовий бюджети Альянсу на 2024 рік. Цивільний бюджет становить 438,1 млн євро, а військовий - 2,03 млрд євро, що відповідно на 18,2% та 12% більше, ніж у 2023 році.

Цивільний бюджет НАТО забезпечує кошти на персонал, операційні витрати і витрати на програми штаб-квартири та її міжнародного персоналу. Військовий бюджет покриває операційні витрати штаб-квартири Командної структури НАТО, місій та операцій в усьому світі.

Третім основним елементом спільного фінансування є Програма інвестицій в безпеку НАТО (ПІБН), що охоплює великі будівельні роботи та інвестиції в системі командування й управління. Граничний обсяг ПІБН на 2024 рік становить 1,3 млрд євро, що на 30% більше, ніж у 2023 році.

Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане підкреслив, що збільшення і розширення використання спільного фінансування, дозволяє членам Альянсу більш ефективно протистояти актуальним викликам безпеці.

"Спільне фінансування демонструє солідарність і колективну волю членів Альянсу. В період нинішньої турбулентності нам це потрібно як ніколи", - сказав він.

Нарощування військового потенціалу НАТО

У зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії в Україну, країни-члени Альянсу вирішили активізувати накопичення озброєнь для протистояння ймовірної подальшої агресії Кремля.

НАТО не збирається чекати, доки Росія відновить свою армію після поразки в Україні. Альянс забезпечить своїх членів та союзників усім необхідним для оборони.

Також у НАТО сподіваються, що найближчими роками Альянс розшириться і кордон посунеться східніше.

Тим часом німецький Бундесвер стурбований неготовністю до ймовірної масштабної війни з Росією. Німеччині доведеться звикнути до думки, що одного дня їй, можливо, доведеться вести оборонну війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО
NEWS
"Це не криза". Зеленський відповів на заклики переходити до оборони на фронті
"Це не криза". Зеленський відповів на заклики переходити до оборони на фронті
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік