У Норвегії схвалили збільшення допомоги Україні до 3,2 млрд доларів у 2025 році

Парламентські партії Норвегії домовилися виділити 35 млрд норвезьких крон (3,2 млрд доларів) на допомогу Україні 2025 року. Таку суму закладуть в бюджет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vart Land .

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провів зустріч із лідерами парламентських партій, на якій обговорювалося фінансування допомоги Україні у 2025 році.

Таку зустріч вирішили провести після того, як у проект держбюджету Норвегії заклали на допомогу Україні у 2025 році лише 15 млрд крон (близько 1,3 млрд доларів). Це викликало невдоволення в опозиційних партій, вони у відповідь вимагали виділити 45 млрд крон (понад 4 млрд доларів).

"Це важливий сигнал для України, яка переживає тяжкі часи, і важливий сигнал для тих, хто нападає", - заявив глава норвезького уряду після зустрічі з лідерами парламентських партій.

Він уточнив, що під час зустрічі намагався знайти таке рішення, яке підтримають усі партії у парламенті. Лідери партій підтримали виділення 3,2 млрд доларів.

Варто зауважити, що на допомогу Україні у 2024 році Норвегія виділила 27 млрд норвезьких крон (2,44 млрд доларів).