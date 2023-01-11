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Протидія ДРГ та ведення розвідки. Військові показали, як готуються до оборони Києва

Фото: Військові показали, як готуються до оборони Києва (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові провели навчання на яких вони відпрацювали протидію ДРГ та інші заходи для оборони Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Павлюка.

"Підрозділи зі складу Угруповання сил і засобів оборони Києва нарощують бойові спроможності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тренування відбулись на північному кордоні. Особовий склад навчився вести розвідку та оборонний бій, виявляти та знищувати колони противника, протидіяти ДРГ.

Також було приділено увагу питанням форсування водної перешкоди. Стрілецькі підрозділи відпрацювали тактику контрнаступальних дій для повернення та утримання умовно втрачених позицій.

Нагадаємо, що навколо Києва споруджено потужні фортифікаційні укріплення та інші оборонні споруди, а також місто має стратегічні запаси всіх ресурсів, потрібних для життя, запевняють у КМДА.

Сили та засоби оборони міста Києва постійно вдосконалюють свій потенціал. Наразі до оборони Києва додали декілька нових різновидів ППО.

РБК-Україна повідомляло сьогодні, 11 січня, що Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського району столиці. Йдеться про урядовий квартал та прилеглі до нього території.

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