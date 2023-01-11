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Противодействие ДРГ и ведение разведки. Военные показали, как готовятся к обороне Киева

Фото: Военные показали, как готовятся к обороне Киева (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные провели учения, на которых они отработали противодействие ДРГ и другие меры по обороне Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Павлюка.

"Подразделения из состава Группировки сил и средств обороны Киева наращивают боевые возможности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировки прошли на северной границе. Личный состав научился вести разведку и оборонное сражение, выявлять и уничтожать колонны противника, противодействовать ДРГ.

Также было уделено внимание вопросам форсирования водного препятствия. Стрелковые подразделения отработали тактику контрнаступательных действий для возвращения и удержания условно утраченных позиций.

Напомним, что вокруг Киева построены мощные фортификационные укрепления и другие оборонные сооружения, а также город имеет стратегические запасы всех ресурсов, необходимых для жизни, уверяют в КГГА.

Силы и средства обороны Киева постоянно совершенствуют свой потенциал. К обороне Киева добавили несколько новых разновидностей ПВО.

РБК-Украина сообщало сегодня, 11 января, что Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Печерского района столицы. Речь идет о правительственном квартале и прилегающих к нему территориях.

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