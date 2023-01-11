Київ готовий до можливої облоги ворогом: подробиці від КМДА

Навколо Києва споруджено потужні фортифікаційні укріплення та інші оборонні споруди, а також місто має стратегічні запаси всіх ресурсів, потрібних для життя, запевняють у КМДА.

На запитання, чи готова столиця України до можливого повторного наступу окупантів з Білорусі, Поворозник відповів, що Київ укріплений і забезпечений на всі 100%.

"Проведено величезну роботу. Я не хочу зараз називати, скільки було збудовано в кілометрах фортифікаційних та інших оборонних споруд навколо столиці. Було потрачено багато сил, засобів, а також коштів. Тут були задіяні сили армії, області та безпосередньо міста. Командування сухопутних військ і оборони міста Києва докладають дуже багато зусиль, аби убезпечити місто від можливого сценарію, який ми вже проходили в лютому минулого року. І гадаю, у них все вийде на 100%", - запевнив перший заступник мера.

Він підкреслив, що місто забезпечено усім необхідним - продуктами, іншими ресурсами.

"Я вам чесно скажу, від голоду ми в Києві точно не помремо. Проблем з логістикою та доставкою, як у лютому та березні минулого року, точно не буде", - наголосив Поворозник.

При цьому він відзначив активну роботу київських підприємців, промисловості та іноземних партнерів, які надали і надають місту всі важливі ресурси.

"У Києва є певні стратегічні запаси, їх вистачить на перший період. Ми вже працюємо не з чистого аркуша, як це було у лютому 2022-го, а маємо власні напрацювання та досвід роботи в умовах війни. Тому готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій", - констатував посадовець КМДА.