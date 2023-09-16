Проти РФ з початку повномасштабної війни ввели вже 50 санкційних пакетів, - Маркарова

Щодо Російської Федерації з початку її повномасштабної військової агресії проти України вже було запроваджено 50 санкційних пакетів

Про це заявила посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова, передає РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

За даними дипломата, під обмежувальні заходи потрапили тисячі російських фізичних осіб та компаній.

Вона наголошує при цьому, що "цього дуже мало", і водночас вказує на велику важливість нового санкційного пакета щодо РФ, що був оголошений Штатами 14 вересня.

"По-перше, ми закрили, нарешті, дуже багато прогалин у санкціонуванні військово-промислового комплексу Росії. Тобто не тільки досанкціонували компанії, які цим займаються, але й тих, хто постачає різні деталі, намагається допомогти ухилятися від санкцій, експортує електроніку", - пояснила посол.

Крім того, Маркарова висловилася про роботу американської влади над запровадженням санкцій.

"Кожна санкція має бути доведена. Бо будь-яка з них може бути оскаржена в суді. А ми зацікавлені в тому разом із партнерами, щоб ці санкції не тільки встояли, а й стали підставою для майбутніх конфіскацій... Тому під кожне прізвище під кожною назвою компанії збирається велика доказова база. І тут ми працюємо, без перебільшення, щодня", - розповіла вона.

Також Маркарова додала, що в новому пакеті обмежувальних заходів є ще два банки, проте цього все одно "дуже мало", оскільки Україна "постійно нагадує американським партнерам, що з 330 банків досі лише 23 тепер перебувають у повному списку, що блокує - потрібно щоб там були всі”.

Нові санкції США проти РФ

Нагадаємо, що 14 вересня Штати ввели новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки та судна. Як уточнили у Мінфіні США, окрім російських компаній, під обмежувальні заходи потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. А загалом під американські рестрикції потрапили майже 150 юридичних осіб.

Також США запровадили санкції проти двох плавучих танкерів-сховищ із прапором Панами.

За словами міністра фінансів США Джанет Йеллен, нові санкції націлені проти російської еліти та російської промислової бази, фінансових інститутів та постачальників технологій.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що причетні до російських фейкових "виборів" на окупованих територіях України ризикують потрапити під санкції США.