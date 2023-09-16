Против РФ с начала полномасштабной войны ввели уже 50 санкционных пакетов, - Маркарова

В отношении Российской Федерации с начала ее полномасштабной военной агрессии против Украины уже было введено 50 санкционных пакетов

Об этом заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, передает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

По данным дипломата, под ограничительные меры попали тысячи российских физических лиц и компаний.

Она подчеркивает при этом, что "'этого очень мало", и в то же время указывает на большую важность нового санкционного пакета в отношении РФ, что был объявлен Штатами 14 сентября.

"Во-первых, мы закрыли, наконец, очень много пробелов в санкционировании военно-промышленного комплекса России. То есть не только досанкционировали компании, которые этим занимаются, но и тех, кто снабжает разными деталями, пытается помочь уклоняться от санкций, экспортирует электронику", - объяснила посол.

Кроме того, Маркарова высказалась о работе американских властей над введением санкций.

"Каждая санкция должна быть доказана. Потому что любая из них может быть обжалована в суде. А мы заинтересованы в том вместе с партнерами, чтобы эти санкции не только устояли, но и стали основанием для будущих конфискаций... Поэтому под каждую фамилию под каждое название компании собирается большая доказательная база. И здесь мы работаем, без преувеличения, ежедневно", - рассказала она.

Также Маркарова добавила, что в новом пакете ограничительных мер есть еще два банка, однако этого все равно "очень мало", так как Украина "постоянно напоминает американским партнерам, что из 330 банков до сих пор только 23 теперь находятся в полном списке блокирующем - нужно, чтобы там были все".

Новые санкции США против РФ

Напомним, что 14 сентября Штаты ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали заводы, банки и суда. Как уточнили в Минфине США, кроме российских компаний, под ограничительные меры попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. А всего под американские рестрикции попали почти 150 юридических лиц.

Также США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ с флагом Панамы.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, новые санкции нацелены против российской элиты и российской промышленной базы, финансовых институтов и поставщиков технологий.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что причастные к российским фейковым "выборам" на оккупированных территориях Украины рискуют попасть под санкции США.