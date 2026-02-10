Є дві справи: Тихановська про відповідальність Лукашенка за війну в Україні

Відповідаючи на питання, чи обговорювала вона з президентом України Володимиром Зеленським перспективи кримінального переслідування Лукашенка, Тихановська зазначила, що в Міжнародному кримінальному суді проти білоруського диктатора розглядаються дві справи.

"Перша – за злочини проти людяності, а також за співучасть у депортації українських дітей", - підкреслила лідер білоруської опозиції.

За її словами, Лукашенко та його спільники повинні бути притягнуті до відповідальності як за злочини проти білоруського народу, так і за військові злочини.

"Я сподіваюся, що за підтримки України ми зможемо притягнути Лукашенка до відповідальності. Ми маємо всі докази співучасті (Лукашенка – ред.) в цих справах і вже передаємо їх українській стороні", - додала вона.