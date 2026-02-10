Є дві справи: Тихановська про відповідальність Лукашенка за війну в Україні

Проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка у Міжнародному кримінальному суді заведено дві справи, триває розслідування.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська.
Відповідаючи на питання, чи обговорювала вона з президентом України Володимиром Зеленським перспективи кримінального переслідування Лукашенка, Тихановська зазначила, що в Міжнародному кримінальному суді проти білоруського диктатора розглядаються дві справи.
"Перша – за злочини проти людяності, а також за співучасть у депортації українських дітей", - підкреслила лідер білоруської опозиції.
За її словами, Лукашенко та його спільники повинні бути притягнуті до відповідальності як за злочини проти білоруського народу, так і за військові злочини.
"Я сподіваюся, що за підтримки України ми зможемо притягнути Лукашенка до відповідальності. Ми маємо всі докази співучасті (Лукашенка – ред.) в цих справах і вже передаємо їх українській стороні", - додала вона.
Білорусь продовжує брати непряму участь у війні, ставши матеріально-технічною базою російської армії.
Так, країна задіяла свою "оборонку" для ремонту техніки, пошкодженої у боях. Як зазначав американський Інститут вивчення війни, білоруську промисловість орієнтують на затяжний воєнний конфлікт.
Також нагадаємо, що у грудні 2023 року білоруський диктатор особисто зустрічав дітей, яких депортували з окупованих територій України.
Виступаючи на заході, присвяченому приїзду нової групи українських дітей, Лукашенко пообіцяв "обійняти цих дітей, привести їх у дім, зігріти їх і зробити їхнє дитинство щасливішим".
Про те, чому Білорусь стала союзником Росії, як вона допомагає в агресивній війні проти України і що стоїть за "мирними ініціативами" Лукашенка, – читайте у матеріалі РБК-Україна.