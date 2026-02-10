Есть два дела: Тихановская об ответственности Лукашенко за войну в Украине

Отвечая на вопрос, обсуждала ли она с президентом Украины Владимиром Зеленским перспективы уголовного преследования Лукашенко, Тихановская отметила, что в Международном уголовном суде против белорусского диктатора рассматриваются два дела.

"Первое - за преступления против человечности, а также за соучастие в депортации украинских детей", - подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

По ее словам, Лукашенко и его сообщники должны быть привлечены к ответственности как за преступления против белорусского народа, так и за военные преступления.

"Я надеюсь, что при поддержке Украины мы сможем привлечь Лукашенко к ответственности. Мы имеем все доказательства соучастия (Лукашенко - ред.) в этих делах и уже передаем их украинской стороне", - добавила она.