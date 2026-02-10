Есть два дела: Тихановская об ответственности Лукашенко за войну в Украине
Против белорусского диктатора Александра Лукашенко в Международном уголовном суде заведено два дела, продолжается расследование.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Отвечая на вопрос, обсуждала ли она с президентом Украины Владимиром Зеленским перспективы уголовного преследования Лукашенко, Тихановская отметила, что в Международном уголовном суде против белорусского диктатора рассматриваются два дела.
"Первое - за преступления против человечности, а также за соучастие в депортации украинских детей", - подчеркнула лидер белорусской оппозиции.
По ее словам, Лукашенко и его сообщники должны быть привлечены к ответственности как за преступления против белорусского народа, так и за военные преступления.
"Я надеюсь, что при поддержке Украины мы сможем привлечь Лукашенко к ответственности. Мы имеем все доказательства соучастия (Лукашенко - ред.) в этих делах и уже передаем их украинской стороне", - добавила она.
Беларусь продолжает принимать косвенное участие в войне, став материально-технической базой российской армии.
Так, страна задействовала свою "оборонку" для ремонта техники, поврежденной в боях. Как отмечал американский Институт изучения войны, белорусскую промышленность ориентируют на затяжной военный конфликт.
Также напомним, что в декабре 2023 года белорусский диктатор лично встречал детей, которых депортировали с оккупированных территорий Украины.
Выступая на мероприятии, посвященном приезду новой группы украинских детей, Лукашенко пообещал "обнять этих детей, привести их в дом, согреть их и сделать их детство счастливее".
