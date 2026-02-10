ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Есть два дела: Тихановская об ответственности Лукашенко за войну в Украине

Вторник 10 февраля 2026 10:04
UA EN RU
Есть два дела: Тихановская об ответственности Лукашенко за войну в Украине Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Милан Лелич

Против белорусского диктатора Александра Лукашенко в Международном уголовном суде заведено два дела, продолжается расследование.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Читайте также: Беларусь при Лукашенко - всегда угроза для Украины: интервью с Тихановской

Отвечая на вопрос, обсуждала ли она с президентом Украины Владимиром Зеленским перспективы уголовного преследования Лукашенко, Тихановская отметила, что в Международном уголовном суде против белорусского диктатора рассматриваются два дела.

"Первое - за преступления против человечности, а также за соучастие в депортации украинских детей", - подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

По ее словам, Лукашенко и его сообщники должны быть привлечены к ответственности как за преступления против белорусского народа, так и за военные преступления.

"Я надеюсь, что при поддержке Украины мы сможем привлечь Лукашенко к ответственности. Мы имеем все доказательства соучастия (Лукашенко - ред.) в этих делах и уже передаем их украинской стороне", - добавила она.

Беларусь продолжает принимать косвенное участие в войне, став материально-технической базой российской армии.

Так, страна задействовала свою "оборонку" для ремонта техники, поврежденной в боях. Как отмечал американский Институт изучения войны, белорусскую промышленность ориентируют на затяжной военный конфликт.

Также напомним, что в декабре 2023 года белорусский диктатор лично встречал детей, которых депортировали с оккупированных территорий Украины.

Выступая на мероприятии, посвященном приезду новой группы украинских детей, Лукашенко пообещал "обнять этих детей, привести их в дом, согреть их и сделать их детство счастливее".

О том, почему Беларусь стала союзником России, как она помогает в агрессивной войне против Украины и что стоит за "мирными инициативами" Лукашенко, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Международный уголовный суд
Новости
Япония присоединится к инициативе PURL: СМИ узнали, чем страна поможет Украине
Япония присоединится к инициативе PURL: СМИ узнали, чем страна поможет Украине
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ