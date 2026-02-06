UA

Проти крилатих ракет РФ: Канада передала Україні важливий елемент ППО

Фото: Канада передала Україні ракети AIM (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада найближчим часом передасть Україні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони та протидії крилатим ракетам росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Читайте також: Таємна система ППО США пройшла випробування в Україні

Також Україна та Канада обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників. Країни мають значні перспективи співпраці між компаніями двох країн. Зокрема, Україна зацікавлена у кооперації з канадськими компаніями зі сфери управління дронами.

Що відомо про ракети AIM

Ракети AIM – це американські ракети класу "повітря – повітря" ближнього радіуса дії. Не виключено, що мова йде про ракети AIM-9 Sidewinder, які прийняті на озброєння ще у 1956 році, при цьому вони багаторазово вдосконалювалась і досі перебувають у серійному виробництві.

Ракети класу "повітря – повітря", як правило, запускаються з винищувачів. Хоча раніше повідомлялось, що українські фахівці знайшли спосіб запускати ракети з землі.

Так, український та американський ОПК створили імпровізовану наземну пускову установку, що може застосовувати ракети AIM-9.

Посилення ППО України

Нагадуємо, європейські держави домовилися про посилення допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони, роблячи ключову ставку на спільні закупівлі сучасних зенітних комплексів.

Також раніше повідомлялось, що близько 75% ракет до комплексів Patriot Україна отримує саме через програму PURL. Для інших систем протиповітряної оборони цей показник ще вищий - майже 90% ракет-перехоплювачів надходять за тією ж схемою.

Окрім того, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ у січні отримали "серйозний пакет" ракет до систем ППО.

