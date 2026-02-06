Проти крилатих ракет РФ: Канада передала Україні важливий елемент ППО

Також Україна та Канада обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників. Країни мають значні перспективи співпраці між компаніями двох країн. Зокрема, Україна зацікавлена у кооперації з канадськими компаніями зі сфери управління дронами.

Що відомо про ракети AIM

Ракети AIM – це американські ракети класу "повітря – повітря" ближнього радіуса дії. Не виключено, що мова йде про ракети AIM-9 Sidewinder, які прийняті на озброєння ще у 1956 році, при цьому вони багаторазово вдосконалювалась і досі перебувають у серійному виробництві.

Ракети класу "повітря – повітря", як правило, запускаються з винищувачів. Хоча раніше повідомлялось, що українські фахівці знайшли спосіб запускати ракети з землі.

Так, український та американський ОПК створили імпровізовану наземну пускову установку, що може застосовувати ракети AIM-9.