Против крылатых ракет РФ: Канада передала Украине важный элемент ПВО

Канада в ближайшее время передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Читайте также: Тайная система ПВО США прошла испытания в Украине
Также Украина и Канада обсудили соглашение о содействии производству беспилотников. Страны имеют значительные перспективы сотрудничества между компаниями двух стран. В частности, Украина заинтересована в кооперации с канадскими компаниями из сферы управления дронами.
Ракеты AIM - это американские ракеты класса "воздух - воздух" ближнего радиуса действия. Не исключено, что речь идет о ракетах AIM-9 Sidewinder, которые приняты на вооружение еще в 1956 году, при этом они многократно совершенствовалась и до сих пор находятся в серийном производстве.
Ракеты класса "воздух - воздух", как правило, запускаются с истребителей. Хотя ранее сообщалось, что украинские специалисты нашли способ запускать ракеты с земли.
Так, украинский и американский ОПК создали импровизированную наземную пусковую установку, которая может применять ракеты AIM-9.
Напоминаем, европейские государства договорились об усилении помощи Украине в сфере противовоздушной обороны, делая ключевую ставку на совместные закупки современных зенитных комплексов.
Также ранее сообщалось, что около 75% ракет к комплексам Patriot Украина получает именно через программу PURL. Для других систем противовоздушной обороны этот показатель еще выше - почти 90% ракет-перехватчиков поступают по той же схеме.
Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ в январе получили "серьезный пакет" ракет к системам ПВО.