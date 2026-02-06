RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Против крылатых ракет РФ: Канада передала Украине важный элемент ПВО

Фото: Канада передала Украине ракеты AIM (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада в ближайшее время передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Читайте также: Тайная система ПВО США прошла испытания в Украине

Также Украина и Канада обсудили соглашение о содействии производству беспилотников. Страны имеют значительные перспективы сотрудничества между компаниями двух стран. В частности, Украина заинтересована в кооперации с канадскими компаниями из сферы управления дронами.

Что известно о ракетах AIM

Ракеты AIM - это американские ракеты класса "воздух - воздух" ближнего радиуса действия. Не исключено, что речь идет о ракетах AIM-9 Sidewinder, которые приняты на вооружение еще в 1956 году, при этом они многократно совершенствовалась и до сих пор находятся в серийном производстве.

Ракеты класса "воздух - воздух", как правило, запускаются с истребителей. Хотя ранее сообщалось, что украинские специалисты нашли способ запускать ракеты с земли.

Так, украинский и американский ОПК создали импровизированную наземную пусковую установку, которая может применять ракеты AIM-9.

 

Усиление ПВО Украины

Напоминаем, европейские государства договорились об усилении помощи Украине в сфере противовоздушной обороны, делая ключевую ставку на совместные закупки современных зенитных комплексов.

Также ранее сообщалось, что около 75% ракет к комплексам Patriot Украина получает именно через программу PURL. Для других систем противовоздушной обороны этот показатель еще выше - почти 90% ракет-перехватчиков поступают по той же схеме.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ в январе получили "серьезный пакет" ракет к системам ПВО.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаПВОПомощь УкраинеВторжение России в Украину