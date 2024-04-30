Проти яких цілей в Криму можуть застосовуватись ATACMS: аналіз ЗМІ

Цієї ночі, 30 квітня, Сили оборони атакували позиції ворога на тимчасово окупованому Криму. Про це свідчать скиглення росіян. Зокрема про звуки вибухів стверджували у:

Євпаторії;

Джанкої;

Сімферополі;

Гвардійському;

Красноперекопському районах.

Як відзначає видання, також є непідтверджена інформація, що атака була комбінованою. Окрім балістичних ракет проти ворога були націлені далекобійні дрони. Зокрема попри заяви ворога про можливості перехоплення ракет своїми С-400, реальність полягає в тому, що у Джанкої був знищений зенітний ракетний комплекс терористів.

"На додачу до цього слід зазначити, що 28 квітня з'явилась інформація про ще один удар ATACMS по позиціях російської системи протиповітряної оборони на мисі Тарханкут. За даними з російських неофіційних джерел - атака також була успішною та завершилась знищенням, нібито, лише чотирьох пускових", - додає Defense Express.

Видання переконане у тому, що у ніч на 30 квітня атака була здійснена також проти ворожих позицій ППО. Ймовірно, ATACMS наразі використовується для знищення протиповітряної оборони терористів на півострові, а також утворення прогалин у зонах огляду радіоелектронних станцій й можливості ефективного застосування крилатих ракет та дронів.

"Саме тому для ATACMS позиції далекобійних ЗРК є першочерговою ціллю, як і аеродроми, і саме під таку задачу він створювався", - відзначає видання.

ATACMS

24 квітня голова Білого дому Джо Байден підписав закон, який передбачає надання підтримки Україні. Зокрема у той самий день він заявив про новий пакет допомоги Києву.

За словами президента Володимира Зеленського, нова допомога з боку Сполучених Штатів Америки (США) також включає далекобійні ракети ATACMS.

Пізніше Пентагон заявив, що насправді Україна вже отримала вищезгадані ракети ще на початку квітня.

Детальніше про нову допомогу для України від США, - у матеріалі РБК-Україна.