Против каких целей в Крыму могут применяться ATACMS: анализ СМИ

Этой ночью, 30 апреля, Силы обороны атаковали позиции врага во временно оккупированном Крыму. Об этом свидетельствует нытье россиян. В частности, о звуках взрывов утверждали в:

Евпатории;

Джанкой;

Симферополе;

Гвардейском;

Красноперекопском районах.

Также отмечается неподтвержденная информация, что атака была комбинированной. Кроме баллистических ракет против врага были нацелены дальнобойные дроны. В частности, несмотря на заявления врага о возможности перехвата ракет своими С-400, реальность заключается в том, что в Джанкое был уничтожен зенитный ракетный комплекс террористов.

"Вдобавок к этому следует отметить, что 28 апреля появилась информация о еще одном ударе ATACMS по позициям российской системы противовоздушной обороны на мысе Тарханкут. По данным из российских неофициальных источников - атака также была успешной и завершилась уничтожением, якобы, только четырех пусковых", - добавляет Defense Express.

Издание убеждено в том, что в ночь на 30 апреля атака была также осуществлена против вражеских позиций ПВО. Вероятно, ATACMS используется для уничтожения противовоздушной обороны террористов на полуострове, а также образования пробелов в зонах осмотра радиоэлектронных станций и возможности эффективного применения крылатых ракет и дронов.

"Именно поэтому для ATACMS позиции дальнобойных ЗРК являются первостепенной целью, как и аэродромы, и именно под такую задачу он создавался", - отмечает издание.

ATACMS

24 апреля глава Белого дома Джо Байден подписал закон, предусматривающий оказание поддержки Украине. В частности, в тот же день он заявил о новом пакете помощи Киеву.

По словам президента Владимира Зеленского, новая помощь со стороны Соединенных Штатов Америки (США) также включает в себя дальнобойные ракеты ATACMS.

Позже Пентагон заявил, что в действительности Украина уже получила вышеупомянутые ракеты еще в начале апреля.

Детальнее о новой помощи для Украины от США, - в материале РБК-Украина.