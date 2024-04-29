У мережі пишуть про роботу ППО у Криму

У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 29 квітня, увечері спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та " Крим.Реалії ".

У "Крим.Реалії" уточнили, що на мисі Тарханкут росіяни, зокрема, розмістили береговий ракетний комплекс "Бастіон" та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

При цьому напередодні російські пабліки писали про те, що на мисі атакували підрозділи ППО. Українські офіційні особи не коментували цю інформацію.

Також у Telegram-каналах уточнюють, що нібито є загроза атаки безпілотників.

Як пишуть у мережі, протиповітряна оборона почала працювати над мисом Тарханкут, який знаходиться у західній частині тимчасово окупованого півострова.

Удари по Криму

Варто зауважити, що українські захисники часто атакують військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму. Для цього вони, зокрема, можуть використовувати західне озброєння, оскільки Крим - територія України.

Нещодавно США передали нашим воїнам далекобійні ракети ATACMS. Вони можуть вражати цілі на відстані до 300 км.

За даними The New York Times, у Пентагоні вважають, що Україна за допомогою ATACMS зможе посилити тиск на Крим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.