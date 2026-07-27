ua en ru
Пн, 27 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Против Драпатого начали специальную операцию в соцсетях, - Генштаб

23:14 27.07.2026 Пн
2 мин
Второй день в сети идет волна дезинформации
aimg Елена Бджола
Против Драпатого начали специальную операцию в соцсетях, - Генштаб Фото: Главнокомандующий ЗСУ, генерал-майор Михаил Драпатый (facebook.com/zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Массовость фейков указывает на целенаправленную информационную операцию против нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Генштаба Дмитрия Лиховия в Facebook.

Информационная спецоперация против Драпатого

Лиховий отметил, что увидел в соцсетях в первые дни работы нового главкома:

  • накопление фейковых планов и обещаний,
  • обливание сиропом, чтобы позже облить грязью и обвинить в балабольстве.

По словам спикера, вчерашний фейковый аккаунт Михаила Драпатого в Твиттере уже заблокировали с помощью Минцифры.

Но сегодня пошла новая волна:

  • появляются сфальсифицированные страницы псевдо-Драпатого в Тредсе,
  • множится хайп в Фейсбуке.

Лиховий говорит, что военные эксперты разносят со страниц ботов написанный ИИ рассказ о вымышленной публичной ссоре нового и старого главнокомандующих.

"Уже живет своей жизнью придуманная история о том, что Драпатый объявил какой-то аудит в ВСУ. Что он за свои деньги создал благотворительный фонд для раненых, а ТЦК отправил на передок", - отметил спикер Генштаба.

Генштаб призывает к бдительности

Лиховий опроверг информацию об аудите в ТЦК. И отметил, что принятие должности и вхождение в курс дел выглядит иначе.

"О фонде, ссоре, ТЦК - тоже неправда. В тредсе Драпатого нет, дополнительные аккаунты в соцсетях он создавать не собирается", - говорит офицер Генштаба.

И делает вывод: учитывая массовость фейков, все это очень похоже на целенаправленную, специальную информационную операцию против нового главкома.

"Идущую параллельно со смешными обвинениями в расизме на основании вполне адекватного антироссийского интервью 2023 года", - говорит он.

Лиховий обратился к журналистам и ко всем пользователям соцсетей.

"Прежде чем душить человека в объятиях и шерить тексты и картинки ИИ - подумайте, настоящий ли этот аккаунт, правдивая ли информация и какую цель преследует автор", - сообщил спикер Генштаба.

Фейки насчет Драпатого

Напомним, что 26 июля в сети появилось сообщение от имени главнокомандующего ВСУ Михала Драпатого о якобы начавшемся аудите в Вооруженных силах. Информация оказалась фейком.

27 июля Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил об усилении информационных атак. В ведомстве опровергли сообщения о якобы смене руководства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина ІПСО Михаил Драпатый
Новости
За обстрелом АТБ в Чернигове стоит подразделение для "привилегированных", - ГУР
За обстрелом АТБ в Чернигове стоит подразделение для "привилегированных", - ГУР
Аналитика
Октябрь станет месяцем большой приватизации: интервью Дмитрия Наталухи, ФГИУ
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Октябрь станет месяцем большой приватизации: интервью Дмитрия Наталухи, ФГИУ