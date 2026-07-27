Штаб, який займається обмінами полонених, заявив про інформаційну атаку

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив про посилення інформаційних атак. У відомстві спростували повідомлення про нібито зміну керівництва та закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління розвідки МО України у Telegram.

У відомстві зазначили, що в інформаційному просторі поширюються повідомлення про нібито кадрові зміни в керівництві Координаційного штабу.

Там підкреслили, що ця інформація не відповідає дійсності і має маніпулятивний характер.

Що заявили у штабі

У Координаційному штабі повідомили, що його керівник генерал-лейтенант Олег Іващенко, заступник Андрій Юсов, секретар штабу та керівник робочої групи з обмінів бригадний генерал Дмитро Усов продовжують виконувати свої обов'язки та працюють над поверненням українських військових та цивільних із російського полону.

У відомстві нагадали, що за дорученням президента України триває переговорний процес щодо організації наступних обмінів.

Крім того, щодня відбуваються зустрічі з сім'ями полонених, ведеться обробка нової інформації, функціонують інформаційна система та особистий кабінет, продовжується міжнародна робота та реалізація проектів підтримки сімей, а також ініціатив серії "Хочу", спрямованих на поповнення обмінного фонду.

До чого закликали українців

У Координаційному штабі заявили, що поширення неправдивої інформації свідчить про спроби зірвати чи дискредитувати його роботу.

На завершення українців закликали користуватися виключно офіційними та перевіреними джерелами інформації, щоб не стати жертвами інформаційних маніпуляцій.