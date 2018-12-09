Протести "жовтих жилетів": Франція почала розслідування про вплив Росії

Фото: протести в Парижі (twitter.com/le_figaro)

Близько 600 акаунтів у Twitter були помічені в "пропаганді поглядів Кремля"

Правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Російської Федерації (РФ) в масові акції протесту "жовтих жилетів". Про це заявив глава МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.



За словами Ле Дріан, зараз ведеться розслідування.

"Я не буду коментувати, поки слідство не зробила висновки", - зазначив міністр. За його словами, за ситуацією стежать французькі спецслужби.



Bloomberg посилається на дані організації "Альянс із захисту демократії".

За його даними, близько 600 акаунтів у Twitter, які були помічені в "пропаганді поглядів Кремля", переключили свою увагу на Францію, розширюючи використання хештег #giletsjaunes ("жовті жилети", - ред.).

Крім того, як повідомляє видання, російські ЗМІ Sputnik і телеканал RT активно висвітлюють протести у Франції, однак їх інформація про невдоволення французьких поліцейських політикою президента Емманюель Макрона і бажання підтримати протестуючих, швидше за все, не відповідає дійсності.

Джерелом інформації для цих репортажів стали представники двох невеликих профспілок поліцейських, які разом одержали менш 4% голосів на загальнонаціональних профспілкових виборах цього місяця.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Грицак у відповідь на появу фотографії, на якій двоє чоловіків тримають прапор терористичного угруповання "ДНР" під час протестів "жовтих жилетах" у Франції заявив, що Кремль "брудними методами руйнує європейську стабільність".

Нагадаємо, в ході акцій протесту "жовтих жилетах" у Франції затримали 1 тис. 723 демонстрантів, з них 1 тис. 220 були арештовані.

Раніше, глава Міністерства внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявляв, що в акціях протесту "жовтих жилетах" взяли участь близько 125 тисяч осіб. У всіх містах країни правоохоронці затримали 1 тис. 150 активістів.