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Протесты в США: около 1,6 тысяч военных стянули в район Вашингтона

Новости » Общество     03.06.2020 - 08:56
Протесты в США: около 1,6 тысяч военных стянули в район Вашингтона
Фото: военные США (nationalguard.mil)

Войска находятся в повышенной боевой готовности

В США в федеральный округ Колумбия отправили около 1,6 военных. Из-за протестов войска находятся в повышенной боевой готовности.

Об этом сообщает Reuters.

Помощник министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что военные находятся в повышенной боевой готовности и будут действовать в случае массовых беспорядков. Однако, сейчас армия не принимает никакого участия в помощи полиции.

Как сообщается, военные будут перемещаться в район Вашингтона, а в их число входят военная полиция, пехотный батальон и инженерные войска.

Отметим, массовые беспорядки в США вспыхнули 25 мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которого задержала полиция. Во время задержания один из полицейских прижал коленом шею мужчины и удерживал, хотя Флойд кричал, что задыхается.

Несмотря на комендантский час, тысячи протестующих против полицейского произвола в Вашингтоне осадили площадь Лафайет перед Белым домом. Некоторые из них скандируя лозунги направились к Капитолию.

Напомним, из-за массовых беспорядков 7 американских штатов и округ Колумбия призвали ввести в город бойцов Национальной гвардии для сдерживания толпы.

Также убийство Флойда спровоцировало массовые беспорядки в Лос-Анджелесе и Мемфисе.

Власти более 40 американских городов ввели комендантский час из-за массовых беспорядков, начавшихся после после убийства полицией афроамериканского жителя Миннеаполиса.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкипротествоенные
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