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Беспорядки в США: семь штатов и округ Колумбия призвали Нацгвардию

Новости » Происшествия     31.05.2020 - 03:57
Беспорядки в США: семь штатов и округ Колумбия призвали Нацгвардию
Фото: Нацгвардия США (nationalguard.mil)

Миннесота также есть в списке

По крайней мере, семь штатов призвали Национальную гвардию США помочь бороться с массовыми беспорядками, охвативших несколько десятков американских городов. Также к Нацгвардии обратился федеральный столичный округ Колумбия.

Об этом сообщает CNN.

Акции протеста, которые начались в городе Миннеаполис после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией, переросли в массовые беспорядки. Президент страны Дональд Трамп предупредил, что готов ввести военных в штат Миннесота, как только этого потребует администрация. А Миннеаполис располагается в Миннесоте.

Просьбу к Нацгвардии оказать помощь местным правоохранительным органам направили также штаты Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки и Юта.

В частности, губернатор штата Юта Гэри Герберт обратился к Национальной гвардии после неконтролируемых протестов в Солт-Лейк-Сити.

После некоторых стычек в Вашингтоне у Белого дома за помощью в соблюдении порядка обратися к Нацгвардии также округ Колумбия.

Напомним, президент США Дональд Трамп осудил массовые беспорядки в Миннеаполисе и назвал протестующих "мародерами и анархистами", однако он поддержал мирных демонстрантов.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкиакциибеспорядки
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