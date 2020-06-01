Беспорядки в США: комендантский час ввели более 40 городов

Комендантский час введен в отдельных городах в 22 штатах
Власти более 40 американских городов ввели комендантский час из-за массовых беспорядков, начавшихся после после убийства полицией афроамериканского жителя Миннеаполиса. Комендантский час введен в отдельных городах в 22 штатах.
Об это сообщает CNN.
Так, в Аризоне по всему штату введен недельный комендантский час.
Штат Калифорния - округ Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Беверли-Хиллз, Санта-Моника, Западный Голливуд, Сан-Хосе. Колорадо - Денвер. Флорида - Майами, округ Ориндж, Джексонвилль, Орландо. Джорджия - Атланта. Иллинойс - Чикаго. Индиана - Индианаполис. Кентукки - Луисвилль. Мичиган - Детройт.
В штате Миннесота комендантский час введен в городах Миннеаполис и Сент-Пол. В Миссури - в Канзас-Сити. В Нью-Йорке - в Рочестере.
В Огайо особый режим дейтсвует в городах Цинциннати, Кливленд, Колумбус, Дейтон, Толедо. В Орегоне - в Портленде, Юджине.
В штате Пенсильвания комендантский час введен в городах Филадельфия и Питтсбург. Также в городах Чарлстон, Колумбия, Миртл-Бич, штат Южная Каролина. В штате Теннесси комендантский час введен в Нэшвилле, а в Техасе - в Далласе и Сан-Антонио.
Также особый режим дейтсвует в городах Солт-Лейк-Сити (штат Юта), Ричмонд (штат Вирджиния), Сиэтл (штат Вашингтон), Вашингтон (округ Колумбия), а также Милуоки и Мэдисон(штат Висконсин).
Кроме того, в шататх Аризона, Техас и Вирджиния введе режим чрезвычайной ситуациин.
Также отмечается, что в Чикаго закрыт центральный деловой район и район Loop. Въезд туда разрешен только для сотрудников фирм и жителей.
В Миннесоте закрыты основные шоссе.
Кроме того, по информации CNN, сотрудники Белого дома получили электронные письма с рекомендацией временно не выходить на работу из-за протестов.
В письмах также отмечается, что на территории резиденции президента США поддерживается "повышенный уровень безопасности".
Напомним, 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. После этого во многих американских городах прошли акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки.
Из-за массовых беспорядков 7 американских штатов и округ Колумбия призвали ввести в город бойцов Национальной гвардии для сдерживания толпы.
Президент США Дональд Трамп обвиняет участников движения "Антифа" в подстрекательстве к массовым беспорядкам и заявил, что власти США признают движение "Антифа" террористической организацией.
Также сообщалось, что более 50 антитеррористических групп ФБР будут расследовать насилие участников "Антифа" во время беспорядков в США.
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Автор: Надежда Собенко