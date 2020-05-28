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Атака на полицейских и аресты: еще в двух городах США прошли массовые протесты

Новости » В мире     28.05.2020 - 16:27
Атака на полицейских и аресты: еще в двух городах США прошли массовые протесты
Фото: протесты в США (twitter.com/colocha.rachel)

Протесты прошли в Лос-Анджелесе и Мемфисе

В Соединенных Штатах состоялись массовые протесты, закончившиеся столкновениями с полицией, еще в двух городах - Лос-Анджелесе и Мемфисе. Причиной протестов стало убийство в начале недели афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими при задержании.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в акции взяли участие несколько сотен человек. Они выступили против насилия со стороны правоохранителей. При этом некоторые из демонстрантов совершили нападение на полицейский автомобиль. В результате произошли стычки между участниками акции протеста и правоохранителями.

В Мемфисе (Теннеси) в результате столкновений между демонстрантами и полицией были задержаны как минимум двое участников протеста.

Отметим, в протесты в США начались в Миннеаполисе в начале недели. Тогда, 25 мая, в результате жестокого задержания со стороны полицейских погиб Джордж Флойд.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате протестов в Миннеаполисе один человек был застрелен, подозреваемого задержали.

Также сообщалось, что из-за беспорядков в Миннеаполисе местные власти запросили поддержку Национальной гвардии США.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкипротест
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