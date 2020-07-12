Протесты в Сербии: арестовали более 70 человек, среди задержанных много иностранцев

Фото: наручники (РБК-Украина)

Информации о задержании украинцев нет

В Сербии арестовали более 70 участников массовых протестов против карантина. Среди задержанных граждане Боснии, Черногории, Великобритании и Туниса.

Об этом сообщает France24.

По данным правоохранителей, во время пятничных беспорядков в Белграде было задержано 71 человека.

В полиции рассказали, что протестующие швыряли в них камни и петарды, а также скандировали националистические лозунги.

"Среди арестованных много иностранных граждан из Боснии, Черногории, а также из Великобритании и Туниса", - заявил начальник полиции Белграда Владимир Ребич.

Выступая на пресс-конференции, Ребич продемонстрировал копии паспортов британских и тунисских граждан. По данным местных СМИ, британцу 24 года, а тунисцу 54 года.

"Это документы, с которыми они въехали в Сербию. Сербия приветствовала их, надеясь, что они приехали хорошо провести время с нами, но они приехали, чтобы участвовать в беспорядках и напасть на полицию", - добавил Ребич.

Он также рассказал, что во время столкновений в пятницу были ранены 14 полицейских. Всего с начала протестов ранения получили 130 правоохранителей. Данных о пострадавших среди участников протестов не сообщалось.

РБК-Украина пыталось узнать, нет ли среди задержанных в Белграде украинцев. Связаться с представителями МИД Украины пока не удалось.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа в стране, ужесточение карантина спровоцировало массовые беспорядки.

Наиболее радикально настроенные протестующие взяли штурмом парламент страны.

В МВД Сербии назвали акции протеста попыткой захвата государственной власти.