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Сербия ввела комендантский час: в столице вспыхнули протесты

Среда 08 июля 2020 обновлено 06:02
Сербия ввела комендантский час: в столице вспыхнули протесты
Фото: полиция Сербии (flickr.com/limbic)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция разгоняет протестующих

Президент Сербии Александар Вучич из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране объявил о введении комендантского часа. Новые ограничения вызвали возмущение общественности и спровоцировали массовые беспорядки.

Об этом сообщает новостное агентство Deutsche Welle.

Вечером 7 июля на улицы сербской столицы Белграда вышли тысячи людей, чтобы выразить недовольство введением комендантского часа в городе. Протестующие требуют отставки президента Вучича.

Демонстранты бросали в полицию камни и файеры, а также попытались штурмовать парламент. Для разгона протестующих сербские силовики применили слезоточивый газ.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в Сербии стала ухудшаться после проведения парламентских выборов, на которых победила партия Вучича. Во вторник, 7 июля, в стране зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19.

Напомним, более 80% больных коронавирусом в Сербии зафиксировано в Белграде.

Недавно коронавирус диагностировали у министра обороны и спикера парламента Сербии.

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