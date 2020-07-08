Сербия ввела комендантский час: в столице вспыхнули протесты

Полиция разгоняет протестующих
Президент Сербии Александар Вучич из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране объявил о введении комендантского часа. Новые ограничения вызвали возмущение общественности и спровоцировали массовые беспорядки.
Об этом сообщает новостное агентство Deutsche Welle.
Вечером 7 июля на улицы сербской столицы Белграда вышли тысячи людей, чтобы выразить недовольство введением комендантского часа в городе. Протестующие требуют отставки президента Вучича.
Демонстранты бросали в полицию камни и файеры, а также попытались штурмовать парламент. Для разгона протестующих сербские силовики применили слезоточивый газ.
Belgrade last night..#belgrade #beograd #serbia #srbija pic.twitter.com/gSHHlMws69— anonserbs (@anonserbs) July 8, 2020
Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в Сербии стала ухудшаться после проведения парламентских выборов, на которых победила партия Вучича. Во вторник, 7 июля, в стране зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19.
Напомним, более 80% больных коронавирусом в Сербии зафиксировано в Белграде.
Недавно коронавирус диагностировали у министра обороны и спикера парламента Сербии.