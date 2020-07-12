Протести в Сербії: заарештували понад 70 осіб, серед затриманих багато іноземців

Фото: наручники (РБК-Україна)

Інформації про затримання українців немає

У Сербії заарештували понад 70 учасників масових протестів проти карантину. Серед затриманих громадяни Боснії, Чорногорії, Великобританії і Тунісу.

Про це повідомляє France24.

За даними правоохоронців, під час п'ятничних заворушень в Белграді було затримано 71 людину.

У поліції розповіли, що протестувальники кидали в них каміння і петарди, а також скандували націоналістичні гасла.

"Серед заарештованих багато іноземних громадян з Боснії, Чорногорії, а також з Великобританії і Тунісу", - заявив начальник поліції Белграда Володимир Ребич.

Виступаючи на прес-конференції, Ребич продемонстрував копії паспортів британських і туніських громадян. За даними місцевих ЗМІ, британцеві 24 роки, а тунісцю 54 роки.

"Це документи, з якими вони в'їхали в Сербію. Сербія вітала їх, сподіваючись, що вони приїхали добре провести час з нами, але вони приїхали, щоб взяти участь у заворушеннях і напасти на поліцію", - додав Ребич.

Він також розповів, що під час сутичок у п'ятницю були поранені 14 поліцейських. Всього з початку протестів поранення отримали 130 правоохоронців. Даних про постраждалих серед учасників протестів не повідомлялося.

РБК-Україна намагалася дізнатися, чи немає серед затриманих у Белграді українців. Зв'язатися з представниками МЗС України поки не вдалося.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Александр Вучич оголосив про введення комендантської години в країні, посилення карантину спровокувало масові заворушення.

Найбільш радикально налаштовані протестувальники взяли штурмом парламент країни.

У МВС Сербії назвали акції протесту спробою захоплення державної влади.