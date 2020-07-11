Протесты в Сербии переросли в массовые столкновения с полицией

Фото: полиция Сербии (flickr.com/limbic)

Несколько человек арестованы

В Сербии четвертый день подряд проходят антиправительственные демонстрации. В Белграде произошли стычки между демонстрантами и полицией.

Об этом сообщает издание N1.

Активисты бросали в полицейских камни, бутылки и файера. Полиция сначала не реагировала на эти действия и защищалась щитами. Но в конечном счете выпустила слезоточивый газ и начала разгон демонстрантов. Несколько человек арестовали.

Однако группы наиболее агрессивных демонстрантов-националистов, которые бежали от полиции, перегруппировались дальше от полиции, и начались новые атаки. Также сообщается о минимум двух случаях нападений на журналистов.

Массовые акции проходят несмотря на запрет правительства на проведение собраний более десяти человек.

Беспорядки в Белграде вспыхнули после сообщения о возможном введении в городе комендантского часа на фоне вспышки COVID-19. Наиболее радикально настроенные протестующие попытались взять штурмом парламент страны, и им это удалось. Для подавления протестов правоохранители использовали слезоточивый газ.

Напомним, 8 июля 2020 года Сербия объявила комендантский час.

РБК-Украина писало, что в МВС Сербии считают последние акции протеста в стране попыткой захвата власти.