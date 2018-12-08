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Протести в Парижі: кількість затриманих зросла до 354 осіб

Новини » Надзвичайні події    08.12.2018 - 11:54
Протести в Парижі: кількість затриманих зросла до 354 осіб
Фото: протести в Парижі (twitter.com/vladogb)

Зокрема, 127 осіб заарештовано

У ході протестів в Парижі (Франція) сьогодні, 8 грудня 2018 року, були затримані як мінімум 354 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Щонайменше 354 людини були арештовані поліцією з ранку. З них 127 були поміщені під варту в поліції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, "Жовті жилети" проводять акції у багатьох містах Франції, більшість акцій проводяться невеликими групами в спокійній обстановці.

Крім того, повідомляється, що в ході акції на вулиці Арсен Уссе, недалеко від площі Етуаль поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 278 затриманих перед початком акції протесту "Жовтих жилетах" в Парижі, яка призначена на суботу, 8 грудня. Демонстранти виступають проти підвищення цін на пальне.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що ті, хто несе відповідальність за заворушення "не хочуть змін або поліпшень, їм потрібен хаос".

Як повідомляло РБК-Україна, через протести "Жовтих жилетів" в Парижі будуть закриті музеї та історичні пам'ятки. Крім того, через масові протести сьогодні не буде працювати Ейфелева вежа.

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