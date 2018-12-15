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Протесты в Париже: число задержанных приблизилось к 100

Новости » Происшествия    15.12.2018 - 15:08
Протесты в Париже: число задержанных приблизилось к 100
Фото: "желтые жилеты" в Париже (twitter.com/aline_leclerc)

В Париже проходят протесты "желтых жилетов"

Число задержанных участников протестов "желтых жилетов" в Париже (Франция) приблизилось к 100. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

Как сообщается, по состоянию на 13:30 по местному времени в Париже были задержаны 92 человека.

"Из этих 92 арестов 53 человека были помещены под стражу в полиции. Наиболее распространенная причина - "участие в собрании для совершения насилия", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее сообщалось о 72 задержанных. В полиции отметили, что число участников протестов сегодня значительно меньше, чем ранее.

Как писало РБК-Украина, во время массовых акций протеста движения "желтых жилетов"погибли 6 человек. В частности, один летальный случай произошел на автодороге на выезде из города Авиньон на юге Франции. В местной прокуратуре отметили, что мужчина был сбит грузовиком, водителем которого был гражданин Польши.

Как известно, из-за протестов президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 10 декабря, объявил чрезвычайное экономическое положение в стране.

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