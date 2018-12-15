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Протести в Парижі: кількість затриманих наблизилася до 100

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 15:08
Протести в Парижі: кількість затриманих наблизилася до 100
Фото: "жовті жилети" в Парижі (twitter.com/aline_leclerc)

У Парижі проходять протести "жовтих жилетів"

Число затриманих учасників протестів "жовтих жилетів" в Парижі (Франція) наблизилося до 100. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Як повідомляється, станом на 13:30 за місцевим часом у Парижі було затримано 92 особи.

"З цих 92 арештів 53 особи були поміщені під варту в поліції. Найбільш поширена причина - "участь у зборах для вчинення насильства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 72 затриманих. У поліції зазначили, що кількість учасників протестів сьогодні значно менша, ніж раніше.

Як повідомляло РБК-Україна, під час масових акцій протесту руху "жовтих жилетів"загинуло 6 осіб. Зокрема, один летальний випадок стався на автодорозі на виїзді з міста Авіньон на півдні Франції. У місцевій прокуратурі зазначили, що чоловік був збитий вантажівкою, водієм якого був громадянин Польщі.

Як відомо, через протести президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 10 грудня, оголосив надзвичайний економічний стан в країні.

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