В Париже число задержанных участников акции "желтых жилетов" превысило 70

Фото: протест в Париже (twitter.com/aline_leclerc)

В Париже проходят протесты "желтых жилетов"

В Париже (Франция) число задержанных участников акции "желтых жилетов" превысило 70 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

Как сообщается, в эту субботу в Париже и в пригородах было арестовано более 70 человек против почти 500 на прошлой неделе в то же время.

"В полдень 72 человека уже были арестованы в местах сбора "желтых жилетов" в Париже и пригороде", - говорится в сообщении.

Pour avoir une idée du nombre de #giletsjaunes sur les Champs-Elysées à midi. pic.twitter.com/W1U7k3R6Py — Aline Leclerc (@aline_leclerc) December 15, 2018

Кроме того, издание Le Monde сообщает, что на данный момент в Париже участие в протестах принимают около тысячи человек, что значительно меньше, чем в прошлые разы.

1ere Marseillaise du jour par quelques centaines de #giletsjaunes entourés par des gendarmes mobiles sur les Champs-Elysées pic.twitter.com/P3xmcIahus — Aline Leclerc (@aline_leclerc) December 15, 2018

Напомним, ранее сообщалось о 43 задержанных в Париже. Такие данные полиция озвучивала по состоянию на 10:30 по местному времени.

Как сообщало РБК-Украина, в Париже акции протестов "желтых жилетов" в прошлую субботу нанесли столице Франции ущерб почти на 10 млн евро. По данным мэрии Парижа, больше всего пострадала площадь Шарля де Голля, а также улицы, которые находятся рядом.

Как известно, из-за протестов президент Франции Эмманюэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение в стране.