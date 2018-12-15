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В Париже число задержанных участников акции "желтых жилетов" превысило 70

Новости » Происшествия    15.12.2018 - 13:30
В Париже число задержанных участников акции "желтых жилетов" превысило 70
Фото: протест в Париже (twitter.com/aline_leclerc)

В Париже проходят протесты "желтых жилетов"

В Париже (Франция) число задержанных участников акции "желтых жилетов" превысило 70 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

Как сообщается, в эту субботу в Париже и в пригородах было арестовано более 70 человек против почти 500 на прошлой неделе в то же время. 

"В полдень 72 человека уже были арестованы в местах сбора "желтых жилетов" в Париже и пригороде",  - говорится в сообщении.

Кроме того, издание Le Monde сообщает, что на данный момент в Париже участие в протестах принимают около тысячи человек, что значительно меньше, чем в прошлые разы.

Напомним, ранее сообщалось о 43 задержанных в Париже. Такие данные полиция озвучивала по состоянию на 10:30 по местному времени.

Как сообщало РБК-Украина, в Париже акции протестов "желтых жилетов" в прошлую субботу нанесли столице Франции ущерб почти на 10 млн евро.  По данным мэрии Парижа, больше всего пострадала площадь Шарля де Голля,  а также улицы, которые находятся рядом.

Как известно, из-за протестов президент Франции Эмманюэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение в стране.

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