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Протесты в Минске: правозащитники заявляют о десятках задержанных

Автор: Дмитрий Левицкий

Во время сегодняшней акции протеста в Минске белорусские силовики задержали уже несколько десятков человек. Среди задержанных член оппозиционного штаба.

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Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

Задержания проводились возле Минского мотовелозаводу и станций метро "Пушкинская" и "Восток". Силовики задерживали людей, которые имели при себе бело-красно-белые флаги.

В общем силовики задержали как минимум 78 человек. Среди задержанных член координационного совета оппозиции Ольга Павлова, журналист белорусского "Радио Рация" Артем Сизинцев, а также руководитель "Экодома" Ирина Сухий. Последнюю силовики забрали из дома и отвезли в Советский РУВД.

Напомним, сегодня в Минске проходит масштабная акция протеста с требованием проведения новых выборов президента Беларуси. В город стянули военные БРДМ, а также бронетранспортеры с пулеметами.

Как писало РБК-Украина, протестующие пришли к администрации Лукашенко, которую охраняют силовики с бронетехникой.

Кроме того, было известно о минимум 10 задержанных во время акций протеста в городах Беларуси.

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