Протести у Мінську: правозахисники заявляють про десятки затриманих

Під час сьогоднішньої акції протесту в Мінську білоруські силовики затримали вже десятки осіб. Серед затриманих член опозиційного штабу.

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

Затримання проводилися поблизу Мінського мотовелозаводу та станцій метро "Пушкінська" та "Схід". Силовики затримували людей, які мали при собі біло-червоно-білі прапори.

Загалом силовики затримали щонайменше 78 осіб. Серед затриманих член координаційної ради опозиції Ольга Павлова, журналіст білоруського "Радіо Рація" Артем Сизинцев, а також керівниця "Екодому" Ірина Сухій. Останню силовики забрали з дому та відвезли до Радянського РУВС.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську проходить масштабна акція протесту з вимогою проведення нових виборів президента Білорусі. У місто стягнули військові БРДМ, а також бронетранспортери з кулеметами.

Як писало РБК-Україна, протестувальники прийшли до адміністрації Лукашенка, яку охороняють силовики з бронетехнікою.

Крім того, було відомо про щонайменше 10 затриманих під час акцій протесту у містах Білорусі.