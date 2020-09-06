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Протести у Мінську: правозахисники заявляють про десятки затриманих

Автор: Дмитро Левицький

Під час сьогоднішньої акції протесту в Мінську білоруські силовики затримали вже десятки осіб. Серед затриманих член опозиційного штабу.

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Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

Затримання проводилися поблизу Мінського мотовелозаводу та станцій метро "Пушкінська" та "Схід". Силовики затримували людей, які мали при собі біло-червоно-білі прапори.

Загалом силовики затримали щонайменше 78 осіб. Серед затриманих член координаційної ради опозиції Ольга Павлова, журналіст білоруського "Радіо Рація" Артем Сизинцев, а також керівниця "Екодому" Ірина Сухій. Останню силовики забрали з дому та відвезли до Радянського РУВС.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську проходить масштабна акція протесту з вимогою проведення нових виборів президента Білорусі. У місто стягнули військові БРДМ, а також бронетранспортери з кулеметами.

Як писало РБК-Україна, протестувальники прийшли до адміністрації Лукашенка, яку охороняють силовики з бронетехнікою.

Крім того, було відомо про щонайменше 10 затриманих під час акцій протесту у містах Білорусі.

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