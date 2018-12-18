Протесты во Франции: правительство предлагает премии по 300 евро для полицейских

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Этот вопрос поднимут во время обсуждения бюджета 2019 года

Французское правительство предложило предоставить 300 евро премии офицерам, чтобы остановить протесты в правоохранительных органах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Associated Press.

В правительстве рассказали, что премию выплатят 111 тыс. сотрудникам полиции и военнослужащим. Этот вопрос поднимут во время обсуждения бюджета 2019 года, потому что общая сумма выплат составит 33 млн евро

Сообщается, что полицейские союзы просят также оплаты тысяч часов сверхурочной работы, накопленной в течение многих лет.

Напомним, Французский полицейский профсоюз призвал правоохранителей замедлить работу в знак протеста против сокращения бюджета национальной полиции.

Отметим, во Франции в субботу, 15 декабря, возобновились антиправительственные протесты с участием движения "желтых жилетов". Тогда сообщалось, что в ходе акций к вечеру в Париже и пригородах было задержано 136 человек, 96 из них - были помещены под стражу.

На акцию в Париже в субботу вышли несколько тысяч людей по всей стране протестуют 33,5 тысячи человек, неделю назад в то же время сообщалось о более высоком числе задержаний - более 500. По информации издания в некоторых местах произошли столкновения активистов с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ.