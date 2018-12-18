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Протесты во Франции: правительство предлагает премии по 300 евро для полицейских

Новости » Политика    18.12.2018 - 20:20
Протесты во Франции: правительство предлагает премии по 300 евро для полицейских
Иллюстративное фото (GettyImages)

Этот вопрос поднимут во время обсуждения бюджета 2019 года

Французское правительство предложило предоставить 300 евро премии офицерам, чтобы остановить протесты в правоохранительных органах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Associated Press.

В правительстве рассказали, что премию выплатят 111 тыс. сотрудникам полиции и военнослужащим. Этот вопрос поднимут во время обсуждения бюджета 2019 года, потому что общая сумма выплат составит 33 млн евро

Сообщается, что полицейские союзы просят также оплаты тысяч часов сверхурочной работы, накопленной в течение многих лет.

Напомним, Французский полицейский профсоюз призвал правоохранителей замедлить работу в знак протеста против сокращения бюджета национальной полиции.

Отметим, во Франции в субботу, 15 декабря, возобновились антиправительственные протесты с участием движения "желтых жилетов". Тогда сообщалось, что в ходе акций к вечеру в Париже и пригородах было задержано 136 человек, 96 из них - были помещены под стражу.

На акцию в Париже в субботу вышли несколько тысяч людей по всей стране протестуют 33,5 тысячи человек, неделю назад в то же время сообщалось о более высоком числе задержаний - более 500. По информации издания в некоторых местах произошли столкновения активистов с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ.

 

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