Протести у Франції: уряд пропонує премії по 300 євро для поліцейських

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Це питання піднімуть під час обговорення бюджету 2019 року

Французький уряд запропонував надати 300 євро премії офіцерам, щоб зупинити протести у правохоронних органах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Associated Press.

В уряді розповіли, що премію виплатять 111 тис. співробітникам поліції та військовослужбовцям. Це питання піднімуть під час обговорення бюджету 2019 року, тому що загальна сума виплат становитиме 33 млн євро

Повідомляється, що поліцейські спілки просять також оплати тисяч годин понаднормової роботи, накопиченої протягом багатьох років.

Нагадаємо, Французькa поліцейськa профспілка закликала правоохоронців сповільнити роботу на знак протесту проти скорочення бюджету національної поліції.

Відзначимо, у Франції в суботу, 15 грудня, поновилися антиурядові протести з участю руху "жовтих жилетів". Тоді повідомлялося, що в ході акцій до вечора в Парижі і передмістях було затримано 136 осіб, 96 з них - були поміщені під варту.

На акцію у Парижі в суботу вийшли кілька тисяч людей, по всій країні протестують 33,5 тисячі чоловік, тиждень тому у той же час повідомлялося про більш високе число затримань - понад 500. За інформацією видання у деяких місцях сталися сутички активістів з правоохоронцями, які застосували сльозогінний газ.