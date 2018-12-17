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Французская полиция планирует забастовку из-за сокращения бюджета

Новости » Происшествия    17.12.2018 - 20:46
Французская полиция планирует забастовку из-за сокращения бюджета
Иллюстративное фото (GettyImages)

Во Франции законодатели намерены утвердить сокращение бюджета на 62 млн евро

Французский полицейский профсоюз призывает правоохранителей замедлить работу в знак протеста против сокращения бюджета национальной полиции, который должны утвердить в понедельник, 17 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Во Франции законодатели намерены утвердить сокращение бюджета на 62 млн евро. Французский профсоюз призывает правоохранителей в знак протеста оставаться внутри своих отделений и отвечать только на экстренные вызовы.

Профсоюз предупреждает о дальнейших забастовках, если президент Эммануэль Макрон "немедленно не объявит о плане Маршалла для национальной полиции".

Напомним, в Париже в ходе акций протестов в прошлую субботу задержали 179 человек.

Во Франции в субботу, 15 декабря, возобновились антиправительственные протесты с участием движения "желтых жилетов". Тогда сообщалось, что в ходе акций к вечеру в Париже и пригородах были задержаны 136 человек, 96 из них - были помещены под стражу.

На акцию в Париже в субботу вышли несколько тысяч людей, по всей стране протестуют 33,5 тысячи человек, неделю назад в то же время сообщалось о более высоком числе задержаний - более 500. По информации издания в некоторых местах произошли столкновения активистов с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ.

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