Протести у Франції: Макрон запропонує заходи щодо налагодження діалогу

Фото: Еммануель Макрон (gettyimages)

Макрон на початку наступного тижня звернеться до народу

У зв'язку з масовими протестами "жовтих жилетів" у Франції президент країни Еммануель Макрон на початку наступного тижня звернеться до народу. Про це повідомили в уряді Франції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначив представник уряду Бенжамен Гриво, Макрон на початку наступного тижня звернеться до народу.

За даними джерел в Єлисейському палаці, вранці 10 грудня Макрон зустрінеться з представниками профспілок та роботодавців, а також з представниками місцевої влади, щоб обговорити з ними ситуацію.

Як зазначають джерела, президент "хоче об'єднати всі політичні, територіальні, економічні та соціальні сили в ці важкі часи для нації, щоб почути їхні голоси і пропозиції, щоб мобілізувати їх у дію".

Тим часом у Парижі прибирають вулиці і ремонтують будівлі, пошкоджені під час протестів.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп закликав почати нові переговори з учасниками акцій протесту.

Нагадаємо, що в ході акцій протесту "жовтих жилетів" у суботу, 8 грудня, у Франції затримали 1 тис. 723 демонстрантів, з них 1 тис. 220 арештовані.

Раніше, глава Міністерства внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявляв, що в акціях протесту "жовтих жилетыв" взяли участь близько 125 тисяч чоловік. У всіх містах країни правоохоронці затримали 1150 активістів.