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Протесты в Черновцах против карантина: бизнесу частично пошли на уступки

Новина українською → Черновцы, Вторник 30 марта 2021 14:57
Протесты в Черновцах против карантина: бизнесу частично пошли на уступки Фото: протесты в Черновцах (acc.cv.ua)
Автор: РБК-Украина

Участникам протеста в Черновцах против карантина частично пошли на уступки. В частности, предпринимателям Калиновского рынка дали доступ к своим торговым местам.

Соответствующее решение принято на сессии городского совета.

Сообщается, что бизнес настаивал на том, чтобы предпринимателей Калиновского рынка освободили от платы за камеры хранения, поскольку непродовольственному сектору запрещено работать при карантине "красной зоны".

Кроме того, городской совет просили открыть все входы на рынок и дать доступ к торговым местам с 05:00 до 22:00. Оба требования были поддержаны депутатами.

Однако доступ к торговым местам не означает, что Калиновский рынок заработает в полном объеме, несмотря на карантин. Речь идет о том, что раньше до 14:00 предпринимателей вообще не пускали на рынок, и они не могли вывезти свой товар.

Напомним, Киев с 1 апреля вообще запрещает продуктовые ярмарки в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Запрет будет действовать до 12 апреля.

На сегодня в "красной зоне" остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. В них действует ограничение на работу непродовольственных рынков.

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