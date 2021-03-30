В Киеве запретили проводить продуктовые ярмарки до 12 апреля
С 1 по 12 апреля в Киеве запретили проведение продуктовых ярмарок. К такому шагу прибегли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.
"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и уменьшением темпов распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киеве в период с 1 по 12 апреля запрещено проведение ярмарочных мероприятий. Подписано соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба заявил, что это необходимо для снижения риска заражения киевлян.
"Ситуация с распространением COVID-19 в столице - сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля", - подчеркнул он.
Напомним, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин. Новые ограничения фактически повторяют условия локдаунов, которые были введены в январе и в прошлом году. Закрылись культурные заведения и большинство магазинов, отменяются массовые мероприятия, кафе и рестораны могут работать только на вынос.
Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, где ситуация с коронавирусом является "достаточно напряженной". Среди них и Киев.