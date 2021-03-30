Протести в Чернівцях проти карантину: бізнесу частково пішли на поступки
Учасникам протесту в Чернівцях проти карантину частково пішли на поступки. Зокрема, підприємцям Калинівського ринку дали доступ до своїх торгових місць.
Відповідне рішення прийнято на сесії міської ради.
Повідомляється, що бізнес наполягав на тому, щоб підприємців Калинівського ринку звільнили від плати за камери схову, оскільки непродовольчому сектору заборонено працювати при карантині "червоної зони".
Крім того, міську раду просили відкрити всі входи на ринок і дати доступ до торгових місць з 05:00 до 22:00. Обидві вимоги були підтримані депутатами.
Проте доступ до торгових місць не означає, що Калинівський ринок запрацює у повному обсязі, незважаючи на карантин. Мова йде про те, що раніше до 14:00 підприємців взагалі не пускали на ринок, і вони не могли вивезти свій товар.
Нагадаємо, Київ з 1 квітня взагалі забороняє продуктові ярмарки у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації. Заборона буде діяти до 12 квітня.
На сьогодні в "червоній зоні" залишаються Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. В них діє обмеження на роботу непродовольчих ринків.