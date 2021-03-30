Протести в Чернівцях проти карантину: бізнесу частково пішли на поступки

Учасникам протесту в Чернівцях проти карантину частково пішли на поступки. Зокрема, підприємцям Калинівського ринку дали доступ до своїх торгових місць.

Повідомляється, що бізнес наполягав на тому, щоб підприємців Калинівського ринку звільнили від плати за камери схову, оскільки непродовольчому сектору заборонено працювати при карантині "червоної зони".

Крім того, міську раду просили відкрити всі входи на ринок і дати доступ до торгових місць з 05:00 до 22:00. Обидві вимоги були підтримані депутатами.

Проте доступ до торгових місць не означає, що Калинівський ринок запрацює у повному обсязі, незважаючи на карантин. Мова йде про те, що раніше до 14:00 підприємців взагалі не пускали на ринок, і вони не могли вивезти свій товар.