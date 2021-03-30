В Черновцах предприниматели вышли на карантинный протест

Черновицкая область находится в "красной" зоне карантина, которая предусматривает запрет на работу кафе и ресторанов, а также ТРЦ. Предприниматели выступают против таких ограничений.

Об этом сообщает местное издание "АСС" .

Возле здания городского совета собрались несколько десятков человек, которые возмущены введением усиленного карантина.

Поэтому предприниматели требуют отмены ограничений. Также они просят разрешить работу Калиновского рынка в Черновцах и других предприятий.

Протест у предпринимателей городского совета Черновцов Posted by Информационное агентство "АСС" on Tuesday, March 30, 2021

"Мы против незаконного карантина. Решение ТЭБ и ЧС и постановление Кабинета министров противоречат Конституции. Решение о карантине является незаконным", - говорит участница протеста Анжела Гурина.

Фото: в Черновцах протестующие предприниматели (acc.cv.ua)

Вместе с тем, предприниматели говорят, что карантинные выплаты власти мизерные.