В Черновцах предприниматели вышли на карантинный протест
Черновицкая область находится в "красной" зоне карантина, которая предусматривает запрет на работу кафе и ресторанов, а также ТРЦ. Предприниматели выступают против таких ограничений.
Об этом сообщает местное издание "АСС".
Возле здания городского совета собрались несколько десятков человек, которые возмущены введением усиленного карантина.
Поэтому предприниматели требуют отмены ограничений. Также они просят разрешить работу Калиновского рынка в Черновцах и других предприятий.
Протест у предпринимателей городского совета ЧерновцовPosted by Информационное агентство "АСС" on Tuesday, March 30, 2021
"Мы против незаконного карантина. Решение ТЭБ и ЧС и постановление Кабинета министров противоречат Конституции. Решение о карантине является незаконным", - говорит участница протеста Анжела Гурина.
Вместе с тем, предприниматели говорят, что карантинные выплаты власти мизерные.
Напомним, в Одессе раньше тоже была акция протеста из-за ужесточения карантинных ограничений в городе.
Отметим, премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство готово выплатить ФОПам по 8 000 гривен.