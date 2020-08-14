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Протести в Білорусі: за добу склали 102 адмінпротоколи

П'ятниця 14 серпня 2020 15:00
Протести в Білорусі: за добу склали 102 адмінпротоколи
Фото: протести в Білорусі (Tyt.by)
Автор: Андрій Козловський

Акції протестів переважно мали мирний характер

Минулої доби протести в Білорусі стали найстриманішими за останні чотири дні. Правоохоронці напередодні склали 102 протоколи про адміністративне порушення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Як повідомляється, акції протестів переважно мали мирний характер. Мітингарі по всій Білорусі висловлювали загальне прагнення до врегулювання всіх питань ненасильницькими методами.

Правоохоронці лише в окремих випадках фіксували агресивний характер у діях деяких осіб. Таким чином, у Вітебську тілесні ушкодження були заподіяні співробітнику органів внутрішніх справ, каменем пошкоджено службовий автомобіль.

Крім того, проводиться перевірка за фактами розміщення в мережі інтернет матеріалів образливого характеру відносно співробітників міліції Городнянського регіону, а також у зв'язку з публікаціями загроз їх близьким.

Нагадаємо, у відомстві стурбовані проблемою перенаповнюваності місць утримання затриманих; понад дві тисячі громадян вже відпустили.

Крім того, МВС Білорусі заявило про відкриття "гарячої лінії" для інформування громадян про місце перебування затриманих протестувальників.

Також раніше Олександр Лукашенко відреагував на масштабні страйки у Білорусі.

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