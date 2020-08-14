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МВД Беларуси открывает "горячую линию" по вопросам местонахождения задержанных

Минск, Пятница 14 августа 2020 12:54
МВД Беларуси открывает "горячую линию" по вопросам местонахождения задержанных
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Также можно оставить контактную информацию для обратной связи

Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси заявило об открытии "горячей линии" для информирования граждан о местонахождении задержанных протестующих. Она заработает в 14:00.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Также можно оставить контактную информацию для обратной связи в случае, если гражданина нет в списках.

Телефоны для уточнения информации по Минску: (017) 218-73-92, (017) 218-73-40, (017) 239-43-84.

Телефон для уточнения информации по Брестской области: (0162) 20-55-87.

Телефон для уточнения информации по Витебской области: (0212) 24-03-29.

Телефоны для уточнения информации по Гомельской области: 102.

Телефоны для уточнения информации по Гродненской области: (0152) 797220, 102.

Телефоны для уточнения информации по Минской области: (01795) 5-24-32, 102

Телефон для уточнения информации по Могилевской области: 102.

Напомним, за четыре дня протестов в Беларуси задержали около 7 тысяч человек.

Тем временем, в Беларуси третий день проходят забастовки на крупнейших предприятиях страны.

Отметим, Александр Лукашенко отреагировал на масштабные забастовки в Беларуси.

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