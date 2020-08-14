МВД Беларуси открывает "горячую линию" по вопросам местонахождения задержанных

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Также можно оставить контактную информацию для обратной связи

Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси заявило об открытии "горячей линии" для информирования граждан о местонахождении задержанных протестующих. Она заработает в 14:00.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Также можно оставить контактную информацию для обратной связи в случае, если гражданина нет в списках.

Телефоны для уточнения информации по Минску: (017) 218-73-92, (017) 218-73-40, (017) 239-43-84.



Телефон для уточнения информации по Брестской области: (0162) 20-55-87.



Телефон для уточнения информации по Витебской области: (0212) 24-03-29.

Телефоны для уточнения информации по Гомельской области: 102.



Телефоны для уточнения информации по Гродненской области: (0152) 797220, 102.

Телефоны для уточнения информации по Минской области: (01795) 5-24-32, 102



Телефон для уточнения информации по Могилевской области: 102.

Напомним, за четыре дня протестов в Беларуси задержали около 7 тысяч человек.

Тем временем, в Беларуси третий день проходят забастовки на крупнейших предприятиях страны.

Отметим, Александр Лукашенко отреагировал на масштабные забастовки в Беларуси.