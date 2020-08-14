ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко отреагировал на масштабные забастовки в Беларуси

Минск, Пятница 14 августа 2020 11:40
Лукашенко отреагировал на масштабные забастовки в Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

По его словам, так страна не никогда не раскрутит свое производство

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что забастовки в Беларуси могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий. По его словам, так страна не никогда не раскрутит свое производство.

Об этом он заявил сегодня на совещании по работе стройотрасли, передает БелТА.

По его словам, трудовые коллективы - это основа страны.

"Если они забастуют на два дня, то конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", - сказал Лукашенко.

По его словам, экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией.

"И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - добавил он.

Напомним, в Беларуси третий день проходят забастовки на крупнейших предприятиях страны, работники требуют прекратить насилие со стороны правоохранителей и провести новые выборы президента.

В частности, БелАЗ присоединился к массовой забастовке в Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Александр Лукашенкозабастовка
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь